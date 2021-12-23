إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة تستقبل البطل ولاعب المنتخب الزهراني

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمكة، الأستاذ نايف الزايدي، في مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء؛ البطل عبدالعزيز الزهراني لاعب منتخب المملكة ونادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة للبوتشيا.



وذلك بحضور والد اللاعب أ. نبيل الزهراني، ومساعده علي الزهراني، والمهندس نضال العتيبي إداري نادي ذوي الإعاقة بمكة، و أ.خالد الرويس منسق العلاقات والإعلام بنادي ذوي الإعاقة بمكة.



حيث تم الاحتفاء بالبطل عبدالعزيز بعد مشاركته مع المنتخب السعودي تحت ٢١ سنة في بطولة آسيا للشباب للبوتشيا، وتكريمه بمكافأة تحفيزية وهدية عبارة عن حقيبة للعبة البوتشيا؛ نظير تميزه والمستويات الكبيرة التي قدمها بالبطولة الآسيوية.



حيث أوضح الزايدي أن هذا يعد واجبًا وطنيًا تجاه فئات ذوي الإعاقة، سيما وأننا نكرم اليوم بطلًا قدم لنادي مكة الكثير من المنجزات، متوجًا تميزه بمستويات كبيرة في مشاركته مع المنتخب السعودي؛ فواجبنا دعمه ومساندته للاستمرار وتقديم إنجازات يفخر بها أبناء مكة والوطن في المنافسات القادمة.



من جهته ثمن الكابتن تركي العتيبي مدرب المنتخب السعودي للبوتشيا، هذه المبادرة، مقدمًا شكره وتقديره للأستاذ نايف الزايدي، مبينًا أن اللاعب سينضم في شهر يناير المقبل لمعسكر المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين، وأن مثل هذه الحفاوة والتكريم ستكون دافعًا وحافزًا له لتقديم المزيد إن شاء الله.