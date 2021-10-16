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أكدت أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان

الولايات المتحدة تدين بأشدّ العبارات الهجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار الواقعة بجنوب أفغانستان وتسبب بمقتل وإصابة المئات.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز هاتفي التعازي للضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان.

وأعرب عن تصميم بلاده أنه لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تستخدم الأراضي الأفغانية كنقطة انطلاق لشنّ هجمات على الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.