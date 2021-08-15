البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال

كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.

وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.

وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).