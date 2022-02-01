"لقاء الخميس" يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة "نمو كابيتال"

في الثامنة مساءً على مسرح الغرفة التجارية بالخرج.. برعاية "سبق" إعلامياً

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، مساء الخميس المقبل، في محافظة الخرج، تركي بن عبدالعزيز بن مرشود ‏العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "نمو كابيتال".

وخلال اللقاء، سيتحدث الضيف عن محطات من حياته الدراسية والعملية أمام شباب محافظة الخرج، كما يروي تجربته في ‏الاستثمار ‏وإدارة العمليات، ومكافحة غسل الأموال ‏وإدارة المخاطر، حيث ينطلق اللقاء الساعة الثامنة مساء في ‏مسرح الغرفة التجارية والصناعية بالخرج.

يُشار إلى أن "لقاء الخميس" يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".