"الصحة": المتواجدون في العزل الصحي والمنزلي 35 ألفًا

ثلثا العدد تعافوا وخرجوا وحالتهم الصحية جيدة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تواجد 35 ألف شخص في العزل الصحي والمنزلي، خرج ثلثاهم، وتبقّى الثلث وهو قرابة 12 ألف شخص.

وقال "العبدالعالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: إجمالي الذين استفادوا من خدمات الحجر الصحي أو المتابعات الصحية في العزل المنزلي حتى الآن تجاوزوا 35 ألفًا.

وأضاف: ثلثا هذا العدد تعافوا أو انتهت المدة وتم الاطمئنان عليهم وأنهم بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر على حالتهم الصحية حيث تجاوزوا مرحلة الاشتباه.

وأردف: الثلث المتبقي يتضمن 3 آلاف وأكثر تتم استضافتهم في المحاجر الصحية وقرابة9 آلاف لا يزالون يتلقون المتابعة ضمن خدمات العزل المنزلي.