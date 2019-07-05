الفتح يضم سعيد الدوسري لمدة عام.. والفريق يواصل تحضيراته لانطلاق الموسم

تعاقدت إدارة نادي الفتح مع لاعب خط الوسط سعيد الدوسري لمدة عام للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان "الدوسري" البالغ من العمر ٢٩ عاماً، قد لعب لعدة أندية حيث كانت بداياته مع نادي الشباب ثم انتقل إلى التعاون في عام 2016م ثم نادي الحزم مطلع العام الحالي وذلك قبيل انتقاله للنموذجي.

من جانبه، عبر اللاعب "سعيد الدوسري" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكداً على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وفي سياق متصل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، أمس الخميس، على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وذلك ضمن المرحلة الإعدادية الأولى للفريق استعداداً للموسم الرياضي 2019 / 2020.

حيث أقيمت الفترة الصباحية في الصالة الرياضية المغطاة، وعمد من خلالها المدير الفني السيد فتحي الجبال على تكثيف الجوانب اللياقية عبر محطات متنوعة.

والتدريب المسائي الذي أقيم على ملعب النادي الرئيس، بدأ بالإحماء، ثم تناقل بعدها اللاعبون الكرات القصيرة من أجل الدقة في التسليم والاستلام.

فيما قسّم "الجبال" اللاعبين لثلاث مجموعات، أقيم بين المجموعة الأولى والثانية مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب، أما الثالثة فقد اكتفت بالتمارين اللياقية.