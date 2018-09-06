الرياض تشهد القصاص من سعودي أنهى خلافه مع آخر بطعنات سكين قاتلة

بعد حكم أصدرته المحكمة الجزائية وأيدته " الاستئناف والعليا" ونفذته " الداخلية"

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر وذلك بطعنه بسكين طعنة واحدة في صدره أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عايض بن متعب بن علي حنبشي - سعودي الجنسية - على قتل / أحمد ابن عبدالله بن أحمد هزازي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين طعنة واحدة في صدره أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عايض بن متعب بن علي حنبشي - سعودي الجنسية - اليوم الخميس 26 / 12/ 1439هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.