الرياض.. "أعمال" تقيم معايدة خاصة لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية

تستهدف إعادة دمجهن في المجتمع وتحفيزهن على السلوك الإيجابي

نظمت جمعية أعمال معايدة خاصة لفتيات دار الضيافة والحضانة الاجتماعية، داخل إطار رؤية 2030، وتوجّه المملكة نحو ثلاثة محاور أساسية: مجتمع حيوي، واقتصادي مزدهر، ووطن طموح، وركزت في كل محاورها على بناء الإنسان السعودي وتأهيله وتمكينه ليكون فاعلاً في مجتمعه، مشاركاً في تنمية وطنه، منتجاً ونافعاً لنفسه.

يأتي ذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية لجمعية أعمال بالشراكة مع مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية تجاه هذه الفئة، تم بناء وتقديم مشروع حياة (التأهيل والتنمية) وهو أحد المشاريع النوعية التي تهدف إلى إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع وبناء ترابط أسري، وتهيئتهم ومساعدتهم على ردم الفجوة بينهم وبين الأسرة والمجتمع وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية أعمال عبدالرزاق القشعمي، على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم واحتواء هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

ودعا "القشعمي" جميع الشركات والجهات المانحة إلى دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي فيها خير ونفع للمواطن والمجتمع.

يشار إلى أن الجمعية تستهدف مشاركة تلك الفئة المناسبات والشعائر الدينية لإدخال السرور عليهم، حيث احتفلت معهم بعيد الفطر المبارك.