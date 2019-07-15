"بلدية جنوب جدة" تُدهم مصنعًا للحلويات بشقة سكنية تديره عمالة وافدة

أتلفت 16 برميلاً من النكهات منتهية الصلاحية

دهم مراقبو بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مصنع حلويات داخل شقة سكنية في عمارة تسكنها عمالة وافدة بحي الطحلاوي جنوب المحافظة وتديره العمالة الوافدة.

وأوضحت مصادر "سبق" أنه تم إتلاف 16 برميل مواد أولية تحتوي على نكهات من الفراولة والشيكولاتة والمانجو منتهية الصلاحية، وأكثر من 50 صحن حلويات كبير كانت جاهزة لنقلها إلى مراكز للبيع، كما تم التحفظ على 10 من العاملين بالمصنع يحملون مهنًا ما بين عامل غسيل وكي ومندوب مبيعات وعامل منزلي، وأغلقت البلدية الموقع.