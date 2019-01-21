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متغلبًا على المصاعب.. حقق أفضل نتيجة لسائقٍ سعودي في تاريخ المنافسة

إنجاز جديد.. "يزيد الراجحي" يُنهي رالي داكار 2019 بالمركز السابع

نجحَ سفير رياضة السيارات، السائق يزيد بن محمد الراجحي، في إنهاء النُسخة الـ 41 من رالي داكار في المركز السابع، محققًا أفضل نتيجة له في مُشاركاته الخمس في هذا الرالي.



وقد أُقيمت النُسخة الـ 41 من رالي داكار في البيرو فقط، في الفترة ما بين 6 و17 يناير الجاري، وكانت بدايته ونهايته في مدينة ليما، العاصمة البيروفية، لكن لم تخلُ نُسخة هذا العام من الصعاب والتحديات، واعتبرها الكثير من السائقين الأصعب، خُصوصًا مع تكونها في مُعظمها من مسارات رملية مُتنوعة، ما بين الكُثبان الرملية مُختلفة الأحجام، والرمال فائقة النُعومة، والرمال البحرية المُبللة، إضافةً إلى بعض المقاطع الصخرية والحصوية الوعرة، والوديان الضيقة. وبلغت مسافته الإجمالية خمسة آلاف كيلومتر، منها ثلاثة آلاف كيلومتر، مُقسمة على عشر مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.



ونجح "الراجحي" في إنهاء المراحل العشر لهذا الرالي المُتطلِّب والصعب خلال 39:09:10 ساعة في المركز السابع ضمن الترتيب العام، في سيارة ميني "جون كووبر ووركس رالي" رُباعية الدفع، من تحضير فريق "أكس – رايد" الألماني، ومثل العادة عاونه في هذا الرالي الملّاح الألماني تيمو غوتشالك.



وضم الفريق الرسمي سبع سائقين آخرين منهم الإسبانيان كارلوس ساينز وخوان "ناني" روما، والفرنسيان ستيفان بيترهانسيل وسيريل ديبريه، وجميهم فائزون سابقون بلقب الرالي.



جدير بالذكر، أن نتيجة "الراجحي" في داكار 2019، تعتبر أفضل نتيجة لسائقٍ سعودي في هذا الرالي منذ إقامته لأول مرة عام 1979.



وكانت مسيرة البطل السعودي في هذا الحدث مُتقلبة إجمالًا، لكن أداءه المُستقر وقُدرته على الحد من الخسائر، أثارا انتباه الجميع، فقد بقي طيلة أيام الرالي ضمن المراكز العشرة الأولى، على عكس التأديات المتقلبة لكثير من نُظرائه السائقين، ومنهم فائزون سابقون بلقب الرالي، حيث ارتكبوا الكثير من الأخطاء، خُصوصًا في المرحلَتَيْن الرابعة والخامسة الماراثونِيَتَيْن.



وقد أنهى "الراجحي" الأيام الأربعة الأولى للرالي ضمن المراكز الخمسة الأولى، بفضل أدائه الثابت والمُستقر، باحتلاله المركز الخامس في اليوم الأول، حيث وصل إلى المركز الثاني في الترتيب العام مع انتهاء اليوم الثالث، لكنه تراجع للمركز الخامس في اليوم الرابع، ذلك بعد أن تعرض لبعض المشاكل، منها انثقاب الإطارات والتأخير الكبير الذي تعرض له من قبل أحد الدراجين.



وفي المرحلة الخامسة، فقد وقفت المشاكل له بالمرصاد، إذ خسر خلالها أكثر من ساعتين، خُصوصًا مع انتشار الضباب في الأقسام الأخيرة من المرحلة، وأنهى اليوم السادس في المركز الثامن في الترتيب العام، مع ذلك، استعاد الراجحي أداءه المُستقر في اليَوْمَيْن الأخيرين للرالي، مُستغلًا قُدراته ومهاراته القيادية على مُختلف المسارات الرملية والصحراوية والتضاريس الوعرة، واعتياده على الحرارة العالية في الصحارى العربية، مما ساعده على تعويض بعض الخسائر والتقدم للمركز السابع.

ومع اتساع الفارق بينه وبين مُنافسيه، قرر الاكتفاء بذلك، والقيادة بِرَوِيَةٍ للحفاظ على مركزه ضمن العشرة الأوائل حتى خط النهاية، رغم المشاكل المتعددة التي عصفت بكثيرٍ من السائقين.



وقال "الراجحي": بالتأكيد نحن سُعداء بإنهاء الرالي في المركز السابع في الترتيب العام، لقد واجهنا مشاكل كثيرة، لكن تمكنا من تجاوزها، والحمد للـه، سار كل شيءٍ على أفضل وجه، كان بإمكاننا تحقيق نتيجةٍ أفضل، لكننا نأمل تحقيق نتيجةٍ أفضل في العام المُقبل.



وأضاف: لقد خسرنا الكثير من الوقت في المرحلة الخامسة، مما أثر على آمالنا في تحقيق نتيجةٍ جيدة، ولكن لا بأس، نأمل تحقيق نتائج أفضل العام المُقبل. بالنسبة لنا، لم يكن رالي هذا العام صعبًا كثيرًا، أعتقد بأننا قدمنا تأديةً جيدةً مع أنني كنت أتمنى أن تسير الأمور معنا بشكل أفضل.



وشارك 334 مُشاركًا في رالي داكار، منهم 140 تقريبًا في فئة السيارات، وصل منها إلى خط النهاية 56 سيارة فقط، مما يُشير إلى حجم الصعوبات والتحديات خلال الرالي. وإلى جانب السيارات شاركت هنالك فئات الشاحنات والدراجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات "كوادز"، والمركبات المفتوحة الجوانب "باغي يو تي في".



ومن أبرز العلامات التي شاركت في رالي داكار بفرق رسمية ومصنعية: ميني وتويوتا في فئة السيارات، وهينو وكاماز وإيفيكو في فئة الشاحنات، وياماها وهوندا و"كاي تي أم" وهوسكفارنا في فئة الدراجات النارية إلى جانب علامات أخرى مثل بيجو "بي أم دبليو" ونيسان وجيلي و"كان – آم" وبولاريس.



وقدّم يزيد الراجحي شُكره وتقديره للراعي الرسمي لفريقه، سلسلة "جان برجر"، على توفير الدعم والاهتمام المستمرين في جميع أنشطة فريقه على الصعيدين العالمي والإقليمي.