"الجاسر": ‏سلَّمنا 140 مبنى تمثل 50% من مباني الوزارة لـ"عقارات الدولة"

تحقيقًا للأهداف العليا للرؤية بتعزيز ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين

قال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس محمد الجاسر، إن الوزارة لديها برنامج شامل لتعزيز كفاءة الإنفاق، يشرف عليه "الوزير" شخصيًّا. وقد كُرمت الوزارة من قِبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخرًا.

وقال المهندس "الجاسر" لقناة الإخبارية إن البرنامج يشمل أوجه الشراء كافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، سواء في البنية التحتية، أو فيما يخص المباني. مبينًا أن هناك شراكة مع هيئة عقارات الدولة لوضع خطة شاملة وكاملة لتعزيز الاستفادة من المباني الحكومية، وكذلك التخارج من المباني المستأجرة.

وأشاد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيادة محافظ الهيئة إحسان بافقية، من خلال هذه الشراكة التي أخرجت نتائج مميزة.

وفيما يخص المباني المسلَّمة لهيئة عقارات الدولة قال المهندس محمد الجاسر: "سلمنا 140 مبنى تملكها الدولة لعدم الحاجة لها. وفيما يخص المباني المستأجرة لقد تخارجنا من 90 مبنى. وهذه تمثل 80% من المحفظة التأجيرية؛ وهو ما زاد كفاءة الإنفاق لدى الوزارة".

وأضاف بأن الـ 140 مبنى تمثل نحو 50% من إجمالي مباني الوزارة المشغَّلة حاليًا. ويأتي ذلك تحقيقًا للأهداف العليا لرؤية المملكة 2030 بتعزيز ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحسين تجربة المستفيدين فيها؛ فإن دمج المباني أو تحسينها يرفع بيئة العمل للعاملين، وكذلك للمستفيدين من خدمات الوزارة.