"آل الشيخ" بعد فوز "الهلال": خصم 50% على "البوليفارد" ومرافقه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تقديم خصم 50% على البوليفارد وجميع مرافقه.

وكتب مغرداً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

تركي آل الشيخ خصم 50% البوليفارد وجميع مرافقه

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 03:48 PM

"آل الشيخ" بعد فوز "الهلال": خصم 50% على "البوليفارد" ومرافقه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تقديم خصم 50% على البوليفارد وجميع مرافقه.

وكتب مغرداً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".

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تركي آل الشيخ خصم 50% البوليفارد وجميع مرافقه

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