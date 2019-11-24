"آل الشيخ" بعد فوز "الهلال": خصم 50% على "البوليفارد" ومرافقه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تقديم خصم 50% على البوليفارد وجميع مرافقه.
وكتب مغرداً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".تركي آل الشيخ خصم 50% البوليفارد وجميع مرافقه
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تقديم خصم 50% على البوليفارد وجميع مرافقه.
وكتب مغرداً: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد؛ بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروووك".