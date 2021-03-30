طالبات جامعة شقراء يحققن المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"

رئيس الجامعة قدم لهن التهاني وحثهن على مواصلة التفوق والنجاح

هنأ رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، طالبات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، اللاتي حصلن على المركزين الأول والثالث في "هاكاثون طيبة"، الذي نظمته جامعة طيبة اليوم الأربعاء، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على طلبة الجامعة التفوق والنجاح ووضع اسم جامعتهم على منصات التتويج دائمًا.

وشاركت الجامعة في هاكاثون طيبة من خلال عدة فرق، حيث نجح الفريق المكون من الطالبات شموع فرز العتيبي، والهنوف عمر العصيمي، ميان نواف الشعلان، وعبير محمد المطيري، في الحصول على المركز الأول في محور الصحة الرقمية ضمن منافسات هاكاثون طيبة، وذلك من خلال مشروع عبارة عن تطبيق لتوفير الحماية للأطباء والممرضين من الإصابة بالعدوى كوفيد 19 أثناء الاختلاط بالمرضى، وتوفير الرعاية الكاملة لمريض كورونا في حجره المنزلي وإنقاذه سريعًا عند الخطر، إضافة إلى تخفيف العبء على المستشفيات والأطقم الطبية، حيث يحقق التطبيق التباعد بين الطبيب والمريض، ويستخدم أدوات منخفضة التكاليف ودقيقة النتائج، ويهتم بالقياس المستمر للعلامات الحيوية.

كما تمكن الفريق المكون من الطالبات: "ريماس حمد المحيميد، وفاطمة عبد الرحمن الغامدي، وسارة سلطان العصيمي"، من الحصول على المركز الثالث في محور المجتمع السيبراني، من خلال مشروعهن الذي حمل عنوان "سايبر كيدز: لعبة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني وأساسياته لدى الأطفال"، والذي استهدف الأطفال من سن 6-8 سنوات، بهدف تطوير معرفتهم حول الأمن السيبراني وتعليمهم كيفية تصفح الويب بأمان.

يُذكر أن هاكاثون طيبة، قد شارك في مسابقاته وفعالياته أكثر من 300 طالب وطالبة مثلوا أكثر من 20 جامعة سعودية، قدموا خلال مشاركتهم مجموعة من المشروعات والأفكار التقنية في الحلول المبتكرة لحماية البيئة وتطوير التعليم والأمن السيبراني والصحة الرقمية.