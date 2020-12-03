الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

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03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 12:49 PM

سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

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