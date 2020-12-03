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سيصلى عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض

الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.