وفاة والدة العقيد "الطياش"

تُوُفيت والدة مدير إدارة الإعلام بالأمن العام العقيد غريب الطياش، وهي والدة كل من خالد، فواز، وبندر، وغريب، وسعد الطياش.

وأقيمت الصلاة عليها، ووارى جثمانها الثرى، أمس الثلاثاء، بمقبرة الشمال بالرياض.

ويقدم واجب العزاء بالاتصال أو الرسائل على الجوال رقم: ٠٥٥٤٤٣٢٢١٤؛ مراعاة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 03:49 PM

وفاة والدة العقيد "الطياش"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تُوُفيت والدة مدير إدارة الإعلام بالأمن العام العقيد غريب الطياش، وهي والدة كل من خالد، فواز، وبندر، وغريب، وسعد الطياش.

وأقيمت الصلاة عليها، ووارى جثمانها الثرى، أمس الثلاثاء، بمقبرة الشمال بالرياض.

ويقدم واجب العزاء بالاتصال أو الرسائل على الجوال رقم: ٠٥٥٤٤٣٢٢١٤؛ مراعاة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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