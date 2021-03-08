اتفاق بين مؤسسة سلطان الخيرية وشركة "ترتيل" لتوريد أجهزة بلغة "برايل" للمكفوفين

تُترجم أحرف القرآن الكريم بشكل متحرك ليسهل عليهم تلاوته

‬أبرمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، اتفاقية مع شركة "ترتيل" للتجارة، يتم بموجبها توريد الشركة لعدد من الأجهزة الإلكترونية المتنقلة قارئة للقرآن الكريم بلغة برايل، حيث ابتكرت الشركة جهاز مصحف إلكتروني للمكفوفين بلغة برايل.

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام المؤسسة بالأعمال الخيرية عامة ومن ضمنها الأعمال الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعزز الاتفاقية المستهدفات المشتركة للطرفين بتعزيز سبل تحفيظ وقراءة القرآن الكريم لفئة المكفوفين بطريقة برايل.

وقّع الاتفاقية مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، صالح بن إبراهيم الخليفي، ومن جانب الشركة المدير التنفيذي مشعل بن هشام هرساني.

يُذكر أن جهاز قارئ القرآن الكريم للمكفوفين هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا إضافية تُسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان، مما يُيسّر على المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم بعد أن كان المكفوفون يعانون من صعوبة في تلاوة القرآن الكريم المطبوع بطريقة برايل في ست مجلدات كبيرة وثقيلة.

ويأتي البرنامج امتداداً لاهتمام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بخدمة هذه الفئة الغالية، حيث أسهمت المؤسسة بتأهيل عدد من الكفاءات البشرية المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال البرامج التي نفذتها المؤسسة مع عدد من الجهات التعليمية، بالإضافة إلى دعم المكتبة الناطقة بجهاز ديزي لتحويل الكتاب المقروء إلى منطوق.

كما قامت المؤسسة بدعم نادي الحاسب الآلي للمكفوفين بتدريب أكثر من 62 كفيفاً وكفيفة على الحاسب الآلي، كما تبنت المؤسسة سابقاً العديد من البرامج العلمية والأكاديمية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقضية الإعاقة، ومن ذلك برنامج دعم الأبحاث العلمية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج دعم المنح التعليمية في مجال دراسة التخصصات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، ودعم المؤتمرات والملتقيات الخاصة وتشجيع كل الجهود المرتبطة بتأهيل المعوقين، ودعم الإصدارات العلمية في مجال الإعاقة وخدمات المعوقين.