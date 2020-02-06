مقتل 12 عنصراً من ميليشيات إيرانية في غارات إسرائيلية على سوريا

القصف استهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق ودرعا والقنيطرة

قتل 12 مقاتلاً من الميليشيات الموالية لإيران في قصف جوي اتهم النظام السوري إسرائيل بشنّه ليلاً على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد، في استهداف جديد تضعه تل أبيب في إطار مساعيها لمنع طهران من ترسيخ وجودها في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء تابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية تصدت لموجتين من العدوان الجوي الإسرائيلي فجر اليوم (الخميس).

وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران من سوريين وغير سوريين.

وبين المرصد أنّ سبعة مقاتلين أجانب قتلوا في منطقة الكسوة جنوب دمشق، حيث تتواجد قوات إيرانية وميليشيات موالية لها، فيما قتل خمسة مسلحين سوريين ينتمون لميليشيا موالية لإيران في منطقة إزرع التابعة لمحافظة درعا.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ القصف الذي أشار نظام الأسد إلى أنه تمّ بـعدد من الصواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق جنوب لبنان والجولان المحتل قبل أن يتمّ تدمير أعداد كبيرة منها على حد ذكره.

وسمع مراسلو فرانس برس دوي انفجارات عدة تردّد صداها في أنحاء عدّة في دمشق بدءاً من الساعة الواحدة والربع (23,15 ت غ) بعد منتصف الليل. وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد حيّة أظهرت ومضات ضوئية ناجمة عن الانفجارات في محيط دمشق.