"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

قالت: ابتداءً من فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 11:01 AM

قالت: ابتداءً من فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد

"سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

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