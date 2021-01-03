أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.
قالت: ابتداءً من فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: للمسافرين عبر قطار #سار، تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.