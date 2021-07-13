"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.