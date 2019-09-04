"السليم" يدشن مدارس الطفولة المبكرة بـ"عنيزة"

قال إن التعليم ركيزة أساسية للمجتمعات

دشن محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الأربعاء، مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمدرسة الخامسة والثلاثين، بحضور مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، ووكيل المحافظة سعد السليم، ورئيس لجنة أهالي عنيزة الشيخ محمد القاضي، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

واستمع محافظ عنيزة خلال الزيارة لشرح من مدير تعليم عنيزة، عن احتضان المحافظة لثماني مدارس للطفولة المبكرة؛ ما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، كما ساهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات، كما اطلع على مرافق المدرسة والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.

وأشاد محافظ عنيزة بالتجهيزات المقدمة لمدارس رياض الأطفال، وكافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما شاهده من أدوات وطرق علمية مجهزة لتعليم الأطفال، بالإضافة إلى تميز البيئة الموفرة لهم، مؤكدًا على أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تقدم دعمًا منقطع النظير لقطاع التعليم؛ وذلك لأهميته الكبيرة للمجتمع؛ إذ إن أبناءنا من الطلاب والطالبات هم من سيقودون عملية تنمية هذا الوطن المعطاء، مقدمًا جزيل شكره لكافة العاملين بإدارة التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة لخدمة الميدان التعليمي.

وأكد مدير تعليم عنيزة من جانبه على أن التعليم المبكر هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام التعليمي بشكل عام؛ حيث تتشكل أقوى المهارات العليا والمهارات اللغوية في تلك المرحلة المبكرة؛ حيث يمكن فيها سهولة التغيير الإيجابي لدى الفرد في تلك الفترة العمرية، مشيرًا إلى أن نواتج الطفولة المبكرة تقود إلى تعلم أفضل في باقي مراحل التعليم؛ حيث تهدف المدارس المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.