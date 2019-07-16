غداً.. سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا

تقام في كوالالمبور.. السعودية في المستوى الأول

تسحب غداً في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجرى تصنيف المنتخبات الـ40 المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 14 يونيو 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنجلاديش وكمبوديا وجوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، ولا يزال القرار معلقاً بخصوص مباراة ملغاة بين ماكاو وسيريلانكا.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة كما يلي:

المستوى الأول: السعودية, اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، الصين, إيران.

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونج كونج، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنجلاديش، منغوليا، جوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 , وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.