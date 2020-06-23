مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا يرتفع إلى 2122 حالة

مقدار الارتفاع 77 حالة.. المملكة سجلت 3139 إصابة جديدة

‏ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2122 حالة، بعدما وصل أمس إلى 2045 حالة .



وبلغ مقدار الارتفاع 77 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 164144 حالة، كما تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد، وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 52913 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .