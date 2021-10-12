اليابان تلحق الهزيمة الأولى بأستراليا وتشعل المنافسة في المجموعة الثانية

ضمن التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

ألحق منتخب اليابان الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي الهزيمة الأولى، لينعش آماله في المنافسة بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر.

افتتح لاعب خط الوسط الياباني أوه تاناكا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، ونجح منتخب أستراليا بتعديل النتيجة عن طريق لاعب خط الوسط أجدين هروستيك عند الدقيقة 70، ولكن النيران الصديقة منحت اليابان التقدم حينما سجل المدافع عزيز بيهيش (بالخطأ في مرمى فريقه) هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ويلتقي ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضًا المنتخب السعودي مع نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وعمان مع فيتنام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.