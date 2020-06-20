توفي صعقًا.. التحقيق في وفاة "فني كهرباء" بالمخواة

مواطن عشريني يتبع "الشركة"

تحقق الجهات الأمنية ولجان فنية من شركة الكهرباء في وفاة أحد فنيي شركة الكهرباء صعقًا بالكهرباء عصر اليوم بمحافظة المخواة في منطقة الباحة.

وعلمت "سبق" أن المتوفى شاب سعودي عشريني، يتبع شركة الكهرباء، وتوفي صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بجوار الضغط المتوسط في أحد أعمدة الكهرباء في مخطط محافظة المخواة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني بأن فِرق الهلال الأحمر باشرت بلاغًا في تمام الساعة الـ17:20 عن تعرُّض أحد موظفي شركة الكهرباء بالمخواة لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية؛ ما تسبب في مصرعه.

وأشار "الزهراني" إلى أنه تم الكشف عليه عن طريق فِرق الهلال الأحمر، واتضح أنه فارق الحياة.