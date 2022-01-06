"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ارتفعت بمقدار 71 % في آخر 7 أيام

وصفت القفزة بأنها "تسونامي"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 في المائة.

ووصفت المنظمة القفزة في الإصابات، بأنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عددٍ من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".





ولفت إلى أن المنظمة على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع؛ بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.