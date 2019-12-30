ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.





وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.