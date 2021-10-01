خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 21559 وفاة جديدة بكورونا و56 بباكستان

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24.522 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 7.535.548 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أنه تم تسجيل 887 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 208.142 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6.692.722 حالة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1246538 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27758 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1170590 حالة.