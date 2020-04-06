زكي الصالح لـ "سبق ": علينا أن نستشعر معنى "كلنا مسؤول" ونبقى في منازلنا

أشار إلى الدور الكبير الذي قدمته مملكة الإنسانية تجاه المواطن والمقيم معاً

قال مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق زكي الصالح إنه ملتزم في البقاء في منزله تنفيذاً للتوجيهات الرسمية، كما أنه يمارس التدريبات اللازمة في المنزل من أجل رفع المناعة واللياقة معاً.

وأشار في تصريح لـ " سبق " إلى أهمية البقاء في المنزل حفاظاً على سلامة الفرد وأسرته ومجتمعه ككل، وقال :" لابد أن نستشعر كلمة كلنا مسؤول بمعناها الحقيقي، فالدولة رعاها الله لم تبخل بشيء لا على المواطن ولا على المقيم، فنحن نعيش في مملكة الإنسانية، حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث إن همهم الأول هو الإنسان، لذا بقي علينا أن نلتزم ونبقى في منازلنا ونستمع لتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية وتنفيذ ما يطلب منا حتى نكون مساهمين وفاعلين في الحد من جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".

ودعا "الصالح " الله أن يدفع الوباء عن الأمة عاجلاً غير آجل.