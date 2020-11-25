"الحربي" يطلع على جهود وإنجازات جمعيتي "سند" و"ريف" الخيريتين

تقدم الدعم للأطفال المرضى بالسرطان

اجتمع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة د. محمد بن عبد الله الحربي مساء أمس، برئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الاطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز بحضور بعض القيادات في الجهتين.



واستمع "الحربي" إلى شرح وافي عن خدمات الجمعية والدعم المادي والعيني والاجتماعي الذي تقدمه لمركز سرطان الأطفال في المملكة والبرامج والحملات والمبادرات المنفذة للتخفيف عن أطفال السرطان وذويهم والوقوف على احتياجاتهم وتوعيتهم في هذا المجال، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتوحيد الجهود وتحقيق التطلعات والرقي بالخدمات المقدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع.



وفي نهاية الاجتماع قدم الدكتور الحربي شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان وكافة الكوادر العاملة في الجمعية على جميع ما يقدمونه من خدمات مثمناً لهم جميع الإنجازات التي حققوها.



من جهة أخرى حضر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض مساء أمس الحفل الختامي لبرنامج تأهيل القيادات الذي نظمته جمعية ريف الخيرية تحت رعاية حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالرياض وتجول بالمعرض المصاحب الذي يظهر جهود الجمعية وخدماتها والفئات التي تدعمها وفي نهاية الحفل كرم الدكتور الحربي شركاء الجمعية المتعاونين.