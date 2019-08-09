سلطان "ديار القمر" بعد ١١ عامًا من حجته السابقة: أذهلني التطور وهذه أعجوبة

وعد بنقل تفاصيل ما شاهده من خدمات جليلة لأهالي السودان وقال: حقكم علينا الدعاء

رغم مرور ١١ عامًا على زيارة أحد مسؤولي دولة السودان الشقيقة، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج؛ أعرب الآن عن ذهوله مما وصفه بالتطور التكنولوجي والخدمات الإلكترونية وضخامة الجسور والأنفاق التي وضعتها السعودية تسهيلًا وخدمةً لحجاج بيت الله الحرام.

وقال سلطان "ديار القمر" غرب مدينة دارفور بالسودان "السلطان هاشم عثمان هاشم" في حديثه: "ما شاهدته اليوم من خدمات فاقت الخيال؛ فالتطور التكنولوجي ملحوظ، وإجراءات وصولنا لم تستغرق بضع دقائق، ونحظى بعناية فائقة تتطلب نقل تفاصيلها لأهل السودان عامة، ليعيشوا لحظات هذه الخدمات الجليلة والعظيمة وغير المستغربة من قادة هذه البلاد".

وأضاف: "أكرّم ذوي شهداء السودان من أبطال قوات التحالف بالحد الجنوبي ضد الجماعات المتطرفة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين لـ٥٠٠ أسرة من الشهداء، لأداء فريضة الحج ضمن بعثة ١٠٠٠ حاج قَدِموا ضيوفًا من السودان".

وأتبع "السلطان": "حظيتُ بزيارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وشاهدت من التطور التقني ما تعجز عن وصفه؛ بل من الخيال؛ بدءًا من مراحل الكسوة في القدم، وكيف كانت تحاك بإمكانيات بسيطة وتستغرق وقتًا طويلًا، ومن ثم الأعجوبة والنقلة النوعية العظيمة في ظل حكومة هذه البلاد التي سخّرت جهودها لتطوير المشاعر المقدسة، والاهتمام براحة الحجاج وتسهيل الصعاب أمامهم".

وأكد أن الله كتب له زيارة المشاعر المقدسة قبل ١١ عامًا، وبين تلك الزيارة والآن؛ نقلات نوعية وتقنية وخدمية لا توصف، وقال: "شاهدت الخدمات الإلكترونية العظيمة، والجسور والأنفاق المذهلة، وإدارة الحشود وتفويجهم بطريقة تعجز عن وصفها".

وختم بقوله: "أصالةً عن نفسي، ونيابةً عن الشعب السوداني؛ أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الكريم، وللشعب السعودي الوفي على هذه الخدمات الفائقة، وحقكم علينا الدعاء، ونقل أدق تلك التفاصيل لأهالي السودان؛ منذ وطئت أقدامنا أرض السعودية وحتى مغادرتنا بالحفاوة والترحاب".