نجاح عملية معقدة لمريضة ثلاثينية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

عانت من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة.. ضمن برنامج الجراحة المتقدمة

حقّق فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز القلب نجاحًا طبيًّا تمثل في إجراء عملية جراحية معقدة لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعاني من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة تسببت في ارتفاع عالٍ جدًّا في ضغط الشريان الرئوي، حيث تبين وجود انسداد في جميع فروع الشرايين الرئوية من المستوى (3) لدى المريضة؛ بسبب التجلطات السابقة.

جاء ذلك ضمن برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وانطلق البرنامج بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا صحيًّا يعالج بصورة فعالة أمراض الشرايين الرئوية كتضيقات وتشوهات وعرج الشرايين الرئوية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير علاج متكامل للمصابين بأمراض الشرايين الرئوية المعقدة والاستغناء عن علاجها بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي أجريت للمريضة استغرقت قرابة 12 ساعة تم خلالها وضع المريضة على جهاز القلب الصناعي وإيقاف الدورة الدموية تمامًا، ليتم الوصول للشرايين الدقيقة داخل الرئة وإزالة الانسدادات الموجودة بها.

وتحسّن ضغط الشريان الرئوي وتعافت عضلة القلب بشكل سريع، وغادرت المريضة المركز بصحة جيدة دون الحاجة للأكسجين الطبي.