الأرصاد تنبّه نجران من أتربة مثارة.. و"المدني" يحذّر

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.