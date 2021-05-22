كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.. 233 إصابة جديدة و7 وفيات و300 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.