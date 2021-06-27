"الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر لنهاية الأسبوع بهذه المناطق

المركز أكّد أن فرص الأمطار الرعدية المتوقعة تمتد أيضاً إلى مرتفعات مكة

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية).

وأوضح المركز أن حالة الأمطار سيمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتَي #الباحة #مكة_المكرّمة.