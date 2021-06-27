"الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر لنهاية الأسبوع بهذه المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية).
وأوضح المركز أن حالة الأمطار سيمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتَي #الباحة #مكة_المكرّمة.
المركز أكّد أن فرص الأمطار الرعدية المتوقعة تمتد أيضاً إلى مرتفعات مكة
قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية).
وأوضح المركز أن حالة الأمطار سيمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتَي #الباحة #مكة_المكرّمة.