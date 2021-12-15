أمير الشرقية يُسلّم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

بارَك الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، توقيع اتفاقياتٍ ضمن قطاع الإسكان التنموي لتنفيذ عدد من المشاريع السكنية في محافظة الأحساء، وتوقيعَ اتفاقية شراكة إطارية مع جمعية معمار الأهلية.

وسلّم أسر الأيتام من مستفيدي جمعية "بناء" ضمن برنامج "الإسكان التنموي" بالمنطقة، عددًا من الوحدات السكنية، ثم كَرّم عددًا من الجهات المتعاونة في مجال الإسكان التنموي بالمنطقة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده المشاريع التنموية في المنطقة، ومن ضمنها المشاريع البلدية والإسكانية؛ في ظل الدعم غير المحدود من قيادة هذه البلاد، ونوه بجهود الوزارة في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية الجديدة بالمنطقة.

واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدّمها الوزارة لسكان المنطقة، وأكد أن جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة حريصة على تذليل العقبات والتحديات كافة التي تواجه تنفيذ المشاريع، وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من الخدمات لأهالي المنطقة.

ونوه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -خلال كلمة ألقاها في المناسبة- إلى ما تحظى به المشاريع التي تنفذها الوزارة؛ من دعم مستمر من القيادة ومن أمير المنطقة الشرقية؛ لتعزيز جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة لساكني المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية؛ تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة أن المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ أكثر من 22 ألف وحدة سكنية تتوزع في 35 مشروعًا تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إتاحة 19 مخططًا سكنيًّا توفر ما يتجاوز 17 ألف أرض في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، تم طرحها للحجز مسبقًا لمستحقي الدعم السكني عبر موقع تطبيق "سكني".

حضر اللقاء أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المسؤولين في وزارة الإسكان وجمعية معمار وجمعية بناء.