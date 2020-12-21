"الفائز" يسلم عدداً من المستفيدين المساعدات المالية المقطوعة والسلال الغذائية وكسوة الشتاء

بأكثر من 300 ألف مقسّمة على مساعدات الزواج وترميم منازل ومساعدات أخرى

دشن محافظ المندق محمد بن معيض الفائز صباح اليوم بمقر جمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بالمندق برنامج كسوة الشتاء، وذلك خلال تسليمه عدداً من المستفيدين من الجمعية مجموعة من السلال الغذائية وكسوة الشتاء ومبالغ المساعدات المقطوعة السنوية.

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة المندق بالنيابة رياض الطاحسي بأنه بلغ عدد السلال الغذائية أكثر من ٥٠٠ سلة بالإضافة إلى كسوة الشتاء والتي تحتوي على عدد من الأصناف ما بين ملبوسات وألحفة وغيرها.

وبين الطاحسي أن إجمالي مبالغ المساعدات المقطوعة المصروف للمستفيدين لهذا العام بلغ أكثر من ٣٠٠ ألف ريال مقسّمة على مساعدات الزواج وترميم المنازل ومساعدات مادية أخرى موضحاً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الجمعية بلغ ٩٥٠ أسرة.

وأكد الطاحسي سعي الجمعية الدائم لدعم وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المواد الغذائية والعينية وسدّ احتياجاتهم لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وثمن محافظ المندق الجهود المباركة التي تقدمها جمعية البر الخيرية بالمندق لدعم مستفيديها وتلبية الاحتياجات في ظل الدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين " يحفظهما الله" لكل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطن، وبمتابعة من سمو أمير منطقة الباحة الذي لا يألو جهداً في سبيل دفع عجلة التطور والتنمية بالمنطقة.

ونوه "الفائز" بما تقدمه الجمعية لمستفيديها من برامج مميزة وهادفة للتوسع في الأعمال الخيرية والتركيز عليها للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمستفيدين من الجمعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جهته أعرب رئيس جمعية البر الخيرية بالمندق بالنيابة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجمعية عن بالغ شكرهم لسعادة محافظ المندق على حرصه واهتمامه بزيارته للجمعية وتسليمه كسوة الشتاء للمستفيدين واعداً ببذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق تطلعات سعادته.