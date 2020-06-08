أمير مكة يقدم واجب العزاء لذوي الإعلامي "النهاري"

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي الإعلامي والأكاديمي الدكتور عبد العزيز النهاري، الذي توفاه الله، الأحد.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:50 PM

أمير مكة يقدم واجب العزاء لذوي الإعلامي "النهاري"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي الإعلامي والأكاديمي الدكتور عبد العزيز النهاري، الذي توفاه الله، الأحد.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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