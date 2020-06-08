أمير مكة يقدم واجب العزاء لذوي الإعلامي "النهاري"

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي الإعلامي والأكاديمي الدكتور عبد العزيز النهاري، الذي توفاه الله، الأحد.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.