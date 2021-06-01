شاهد.. النادي السعودي بجامعة "سانت توماس" الأمريكية يقيم حفل تخرج للمبتعثين

أقام النادي السعودي بجامعة "سانت توماس" بولاية مينيسوتا الأمريكية، حفل تخرج مبتعثين ومبتعثات من مختلف الدرجات العلمية.

وفي التفاصيل كان الحفل قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، تلاها مسيرة الخريجين بدأها خريجو درجة الدكتوراه ثم خريجو درجة الماجستير، ثم خريجو البكالوريوس، بعد ذلك عُزف النشيد الوطني.

فيما ألقى رئيس النادي السعودي بجامعة سانت توماس "عبدالله عسيري"، كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم.

تلا ذلك كلمة الخريجين ألقتها نيابة عنهم الدكتورة "لينه سهيل اسكندراني" شكرت فيها النادي السعودي على منحهم فرصة التواجد في حفل التخرج، معبرة عن فرحتها وزملائها بالتخرج، وتم عرض مقطع فيديو للخريجين والخريجات، تم فيه سؤالهم عن ذكرياتهم والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة الابتعاث ونصائحهم للطلبة الجدد.

وتم خلال الحفل تكريم الطالبة الخريجة بدرجة الدكتوراه "تسنيم كابلي" والخريج "خالد المطيري"، والخريجة "سيرين بكاري"، والمهندس "عبدالعزيز الدلبحي" ؛ قالوا: إن تعب سنوات الابتعاث والدراسة انتهى مع فرحة التخرج، مقدمين شكرهم وتقديرهم لكل من ساندهم أثناء فترة الابتعاث.

واختتم الحفل بتكريم الخريجين والخريجات وتناول طعام مأدبة العشاء والتقاط الصور التذكارية.