"الشراري" يطالب المقاولين بالالتزام بالجدول الزمني للمشروعات والانتهاء منها بجودة عالية

خلال زيارة تفقدية للوقوف على سير العمل ومراحل الإنجاز بطرق مركز الفرشة بسراة عبيدة

طالب مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري، المقاولين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات والانتهاء منها وفق الأزمنة المحددة وبجودة عالية وفق المواصفات المطلوبة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها "الشراري" لمشاريع التنفيذ والصيانة بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة للوقوف على مراحل الإنجاز وسير العمل بها وذلك استكمالاً لعدد من الجولات التي قام بها في عدد من محافظات المنطقة.

وأكد "الشراري" أن هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وتوجيهات وزير النقل المهندس صالح الجاسر، والنائب لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، مضيفاً أن هذه الجولات تشمل عموم المنطقة من أجل الوقوف على مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها وكذلك التأكد من سير العمل بها وفق الخطط والجداول الزمنية المقررة لها.

وأضاف أن هذه الزيارات تسهم في الوقوف على العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات بما يسهم في إزالتها سريعاً وكذلك النظر في طلبات الأهالي واحتياجاتهم في مجال الطرق.

ووقف "الشراري" على ما تم إنجازه من مشاريع التنفيذ بالفرشة وعلى رأسها ازدواج طريق الفرشه الجربة، إضافة لعدد من المشاريع بالمحافظة وهي طريق الجربة- الربوعه - ظهران الجنوب، وشدد على المقاول بمضاعفة الجهد وزيادة العمل في المشروع وإنهائها في الوقت المحدد وعدم التأخير أو التباطؤ في المشروع.

وتفقد "الشراري" وسائل السلامة على الطرق والرفع من عوامل السلامة على طريق ظهران الجنوب -سراة عبيدة وعقبة الجوه، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية عمليات الصيانة للطرق وذلك لما لها من عامل كبير في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المسافرين.