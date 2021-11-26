حضور لافت للفارس "مكي" في لقاء الأهلي والنصر.. "قفز السعودية" في ديسمبر المقبل

ضمن الترويج لبطولة "قفز السعودية" شهدت مباراة الأهلي والنصر اليوم "الجمعة" ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، دخول الفارس مكي إسماعيل أرض الملعب ممتطيًا صهوة جواده، وقام بتسليم حكم المباراة "البرتغالي" فيكتور بيريرا الكرة التي لُعبت بها المباراة.



وتأتي مشاركة الفارس مكي في المباراة ضمن الترويج لبطولة "قفز السعودية" المقرر إقامتها في الرياض ديسمبر المقبل 2021.



ويُنتظر أن يكشف الاتحاد السعودي للفروسية عن التفاصيل الخاصة بـ"قفز السعودية" خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم إقامته الثلاثاء المقبل.