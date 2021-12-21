مبتعثا "جامعة الجوف" يحصدان المراكز الأولى في العلوم الطبية والصحية بالملتقى العلمي السعودي بأستراليا ٢٠٢١

حصل المبتعث لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الطبية المهندس طراد بن سليمان الشراري على المركز الأول في مجال العلوم الطبية والصحية في الملتقى العلمي السعودي في أستراليا؛ بوصفه أفضل عرض بحثي مشارك حول "تأثير إصابات الإبر على ميكانيكية وبنية العمود الفقري القطني".

كما حصل سليمان بن محمد العنزي، مبتعث الدكتوراه في تخصص التمريض، على المركز الثالث عن بحثه بعنوان "أساليب المتابعة للممرضين العاملين في المملكة العربية السعودية".

وعلى صعيد آخر، وبينما تحتفي جامعة فلندرز بفوزه، تلقى "الشراري" خبر حصوله أيضًا على المركز الأول في مسابقة "صورة البحث الأكثر تميزًا"، التي ينظمها معهد أبحاث الجهاز الطبي في جامعة فلندرز.

يُذكر أن المبتعثَين السعوديَّين محاضران من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الجوف، وتمت دعوتهما إلى مدينة سيدني وتكريمهما في حفل خريجي الطلبة السعوديين هناك، الذي يقام سنويًّا تحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.

كما عبَّر المبتعثان عن فرحتهما بهذا الفوز، وتقدَّما بالشكر الجزيل للملحقية الثقافية السعودية بأستراليا، ولجامعة الجوف على ما يلقيانه من دعم وتشجيع خلال مسيرتهما العلمية.