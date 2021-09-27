إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الطائف" تحتفل باليوم الوطني الـ 91

مداخل وممرات الإدارة اكتست بالأعلام ولوحات تجسد الحب والولاء للقيادة

احتفلت إدارة شؤون المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، باليوم الوطني 91 وذلك بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد جابر القحطاني، والمساعد العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي.

وشارك الموظفون في الاحتفالية، فيما اكتست مداخل وممرات الإدارة بالأعلام الخضراء والبالونات وشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي.