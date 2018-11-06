"مستشفى الملك سلمان" يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

بعدد من المراكز التجارية والمدارس والمساجد وبعض الدوائر الحكومية

أطلق مستشفى الملك سلمان والمراكز التابعة له، الحملة الموسمية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، في عدد من المراكز التجارية والمدارس والمساجد والجوامع وبعض الدوائر الحكومية، في خطة زمنية وضعتها إدارة المراكز؛ للوصول للهدف المنشود من الحملة.

وتهدف الحملة إلى الوصول لكافة أفراد المجتمع، وحثهم إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا، عبر فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية.

وقدّمت الحملة رسائل توعوية متعددة؛ منها رسائل أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها؛ وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، علماً بأن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، وأمراض القلب المزمنة، وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي يقوم بها مستشفى الملك سلمان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي.

يذكر أن حملة مستشفى الملك سلمان، تأتي في إطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي تنفذها "الصحة".