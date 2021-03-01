"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس الأرصاد الباحة

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 12:33 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

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