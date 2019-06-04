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بعد أن فقد جوازه ونقوده وتذكرته قبيل موعد سفره وفوت رحلة العودة

على درجة رجال الأعمال.. "هدية الحاج والمعتمر" تعيد "مجيد" إلى تونس

نجحت جمعية هدية الحاج والمعتمر في إعادة معتمر تونسي في العقد السابع من عمره يدعى "محمد مجيد" إلى بلاده على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، بعدما قدم إلى المملكة لأداء العمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل مغادرته بليلة واحدة فقد جواز سفره أثناء ذهابه إلى المسجد الحرام لأداء الصلاة، وبدا له أن فكرة عودته إلى وطنه "تونس الخضراء" شبه مستحيلة نظراً لقرب موعد الرحلة.



وفي التفاصيل قال "محمد مجيد": "جئت لمكة المكرمة في هذا الشهر الفضيل وأديت العمرة، وفي يوم الأحد الماضي فقدت جواز سفري ومعه مبلغ من المال ولم أجدهم، وكانت رحلة سفري الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين، وفاتتني رحلة العودة إلى بلدي مع المجموعة التي أتيت معها لأداء العمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعدها أشار عليّ أحد مشرفي الحملة بزيارة مركز المفقودات بالمسجد الحرام، فقمنا مع المشرف بتفقد المركز ووجدنا ولله الحمد جواز سفري والمبلغ الذي فقدته كاملاً، ولم أكن أتوقع ذلك نظير الأعداد الكبيرة في محيط المسجد الحرام، إلا أن هذا البلد بلد أمن وأمان واستقرار واطمئنان.



وأضاف مجيد: توجهت مسرعاً إلى مكتب الخطوط بغية التعديل على الرحلة التي فاتتني، ولكن دون جدوى لنقص المال وصعوبة الحجوزات؛ فتم إرشادي إلى مكتب جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية التي وقفت على أمري في إيجاد الحلول المناسبة، وقامت إدارة الجمعية مشكورة بتباحث الأمر مع إدارة الخطوط السعودية؛ حيث تم العثور على مقعد شاغر اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، على درجة رجال الأعمال التي قاموا بحجزها لي دون تردد لأعود إلى أهلي سالماً غانماً، بعد معاناتي في تلك الليلة وانشغال أبنائي وإخواني وزوجتي بما حل بي من فقد جواز سفري وبعد أن خسرت تذكرة السفر بسبب تخلفي عن الرحلة لفقدان جواز السفر".



وأثنى "مجيد" على دور جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في خدمة ضيوف الرحمن واستقبال موظفيها له، موضحاً أن خدمة الجمعية لها جميل لا ينساه مدى الدهر، داعياً الله أن يجزي العاملين في الجمعية وداعميها كل الجزاء، وأن يبارك لهم في أعمارهم وأولادهم بإذن الله، مشيداً بترتيبات الحكومة السعودية.



من جانبه أكد مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر "أن الجمعية تخدم ضيوف الرحمن بكل ما لديها من موارد، وتسعى إلى توظيف مواردها بما يتناسب مع الإجراءات والمواقف التي تواجهها الجمعية أثناء خدمتها لقاصدي الحرمين الشريفين، موضحاً أن الخدمة المقدمة للأخ محمد مجيد تندرج تحت أحد مصارف الزكاة الثمانية "ابن السبيل المنقطع"، وأن جمعية هدية قامت بترتيب سفر المعتمر على درجة رجال الأعمال؛ لكونه سينتظر تسعة أيام حتى يتوفر له مقعد، وهذا سيكلف مصاريف السكن والإعاشة، والأهم من ذلك سيفوت على المعتمر العيد مع أهله، سائلاً الله أن يتقبل هذه الأعمال التي هي في ميزان ولاة الأمر حفظهم الله، وأن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.