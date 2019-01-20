"تعليم الشرقية" تكشف لـ"سبق" حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي

سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة وتم نقلها للمستشفى لإسعافها ووافتها المنية

كشف المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص لـ"سبق" أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة.

وقال "الباحص": الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي لم تتعرض إلى أية إصابات، حيث سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.

إلى هذا رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي وزير التعليم في وفاة الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي.

وأعرب مدير عام التعليم في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالبة، سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان.