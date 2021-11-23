قائد القوات الجوية يخرِّج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك

ضمت خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي وأفرع القوات المسلحة

خرَّج قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز "دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك" رقم (3-2021)، في مركز الحرب الجوي اليوم.

وضمت الدورة خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي، وأفرع القوات المسلحة.

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23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 07:28 PM

ضمت خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي وأفرع القوات المسلحة

قائد القوات الجوية يخرِّج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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خرَّج قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز "دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك" رقم (3-2021)، في مركز الحرب الجوي اليوم.

وضمت الدورة خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي، وأفرع القوات المسلحة.

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