"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 24 يناير 2021، ، تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366371 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357939 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6352 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2080 والحالات الحرجة 331 حالة.