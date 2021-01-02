اختتام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن 2020

بعد فترة حجر طويلة فُرضت على المدينة جراء كورونا

اختتم الملحق الثقافي لدى دولة أستراليا، الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، زيارته لمدينة ملبورن الأسترالية.

جاء ذلك، بعد فترة حجر طويلة، فُرضت على المدينة من حكومة ولاية فكتوريا، ودام لأكثر من ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الزيارة لاهتمامه البالغ بأبنائه وبناته الطلبة المبتعثين والدارسين في ولاية فكتوريا، حيث رعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لأعمال النادي السعودي في مدينة ملبورن لعام 2020.

وكرم أعضاء النادي والمتطوعين نظير جهودهم وما قدموا من برامج وأعمال متنوعة، خلال دورة النادي الحالية ودورهم الاستثنائي في هذا العام الذي شهدته ولاية فكتوريا بوجه الخصوص والعالم أجمع بشكل عام.

وعقد لقاءات إثرائية مع طلبة الدكتوراه، وبعض الموهوبين في مجال الإعلام والميديا.

ودشن مبادرة "القارئ الصغير"، لتعزيز القراءة من خلال عدد من البرامج المتنوعة، وهي موجهة بالدرجة الأولى لأطفال المبتعثين والدارسين، خلال الإجازة الصيفية في ولاية فكتوريا، مبديًا إعجابه بالمبادرة وتقديره للعاملين عليها وتمنى للجميع التوفيق.