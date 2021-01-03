محاولة أخرى فاشلة لقلب نتيجة الانتخابات الأمريكية.. ماذا ينتظر "ترامب" في 6 يناير؟

رفضت المحكمة دعوى للسماح لنائب الرئيس بالتشكيك في مصداقية النتائج